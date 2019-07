Über eine Charme-Offensive für mehr Grün, einen vergessenen Turm und FCM-Zugang Sören Bertram - zu hören im Podcast für Magdeburg.

Magdeburg l Mensch, Magdeburg! Was ist los in dieser Woche? Anja Guse und Gert Glowinski aus der Volksstimme-Lokalredaktion Magdeburg sprechen in ihrem zweiten Podcast über diese Themen:

Natur pur

Auf geht’s nach Stadtfeld. Dort will die Stadt Magdeburg mit einer Charme-Offensive für mehr Grün vor der Haustür sorgen. Anwohner dürfen die so genannten Baumscheiben mit Blumen bepflanzen. Dabei handelt es sich um kleine Beete, in denen einst Bäume wuchsen, die aber aus unterschiedlichen Gründen gefällt werden mussten. Jetzt sind an dieser Stelle die Magdeburger und ihre grünen Daumen gefragt. Welche Blumen sie pflanzen dürfen, wird im Podcast verraten.

Turmfrei

In der zweiten Folge des neuen Volksstimme-Podcasts ist auch das Kulturhistorische Museum ein Thema. Dort wird kräftig saniert. Mehr als eine Million Euro fließen in den alten Bau. An dem lugte einst ein Türmchen empor, das jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Obwohl das Haus an vielen Ecken nach historischem Vorbild saniert wird, wird es kein Türmchen mehr geben. Lokalredakteur Martin Rieß weiß warum.

Debatte um FCM-Neuzugang

Natürlich ist auch wieder der Top-Verein FCM ein Thema. Sportredakteur Manuel Holscher erklärt, warum die Vorbereitung bislang eher durchwachsen war. Zudem geht es um Neuzugang Sören Bertram. Diese Personalie hat in Magdeburg, aber auch an seiner alten Wirkungsstätte in Halle nicht nur positive Reaktionen ausgelöst.

Viel Spaß beim Reinhören!

