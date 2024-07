True Crime: Verbrechen in Mitteldeutschland

Podcast "Verbrechen in Mitteldeutschland" von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Der Host ist Stefan B. Westphal.

Mord, Missbrauch und Machenschaften: Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme haben brisante Verbrechen in Sachsen-Anhalt recherchiert. Host Stefan B. Westphal gibt mit seinen Gästen Einblicke in Ermittlungen, Täterprofile und sie erkunden die Konsequenzen von realen Kriminalfällen in Mitteldeutschland.