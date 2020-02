Dubai (dpa) - Beim Comeback von Chris Froome nach achtmonatiger Rennpause hat der deutsche Radsprinter Pascal Ackermann die erste Etappe der UAE-Tour gewonnen.

Der Pfälzer siegte nach 158 Kilometern vom Zabeel Park nach Al Marjan Island im Sprint vor dem dreimaligen Tour-de-France-Etappensieger Caleb Ewan aus Australien und dem Franzosen Rudy Barbier. Froome erreichte auf dem 115. Platz mit dem Hauptfeld das Ziel.

Für Ackermann war es der zweite Saisonsieg, der Mann vom Bora-hansgrohe-Team ist dank der Zeitgutschriften auch der erste Gesamtführende der Rundfahrt. "Ich bin super glücklich, weil fast alle Topsprinter hier sind. Ich war mir nicht sicher, ob meine Form gut genug ist, sie alle zu schlagen. Nun können wir es die nächsten Tage locker angehen", sagte Ackermann.

Für Froome geht es unterdessen erst einmal darum, wieder Rennkilometer zu sammeln. Das große Ziel des Briten ist der fünfte Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt im Sommer. Froome hatte bei seinem Sturz bei der Dauphiné-Tour im Juni 2019 unter anderem Brüche am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich erlitten.

"Ich fühle mich wie ein Neuprofi. Es ist bereits ein großer Sieg, wieder dabei zu sein. Vor zwei, drei Monaten konnte ich kaum gehen", sagte Froome und fügte hinzu: "Es ist noch ein Weg zurückzulegen, um auf mein altes Level zu kommen. Aber meine ersten Eindrücke sind richtig gut."

