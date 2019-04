Berlin (dpa) - Radprofi John Degenkolb verzichtet für seinen großen Traum vom WM-Titel in diesem Jahr möglicherweise auf einen Start bei der Tour de France im Juli.

"Ich muss schauen, wie mein Weg zur WM aussehen kann. Es ist durchaus möglich, dass ich diesmal nicht die Tour de France fahre", sagte der 30-Jährige aus Oberursel der "Sport Bild". Degenkolb möchte sich im Herbst diesen Jahres gerne zum ersten Mal in seiner Laufbahn das Regenbogentrikot des Straßenrad-Weltmeisters überstreifen. "Der WM-Titel fehlt noch. Das würde meine Karriere noch einmal auf ein ganz andere Level heben. Der WM-Kurs in Yorkshire im September liegt mir", sagte der Klassikerspezialist vom Team Trek-Segafredo.

Im vergangenen Jahr hatte Degenkolb bei der Tour de France in Roubaix seinen ersten Etappensieg geholt. Der gebürtige Thüringer hofft, an diesem Sonntag an gleicher Stelle wieder triumphieren und zum zweiten Mal nach 2015 den Klassiker Paris-Roubaix mit den berühmten Kopfsteinpflasterpassagen gewinnen zu können.

