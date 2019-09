Der Norden des Central Parks bekommt normalerweise weniger Aufmerksamkeit als der auch aus Filmen und Serien bekannte Süden, an den sich viele teure Wohngegenden anschließen. Das änder sich nun etwas.

New York (dpa) - Der New Yorker Central Park bekommt für rund 150

Millionen Dollar (etwa 135 Millionen Euro) ein neues Freibad. Der

Pool solle im Winter als Eislaufbahn dienen, teilte die

Parkverwaltung jetzt in New York mit.



Dafür solle ein bereits bestehendes, aber schwer baufälliges

Schwimmbad, das ebenfalls im Winter als Eisbahn dient, komplett

umgebaut werden. Zudem solle das gesamte Nordende des berühmten Parks

in Manhattan umgestaltet werden, so dass die neue Anlage und die

verschiedenen vorhandenen Gewässer dort besser in die Natur

integriert werden könnten.

Das Geld für das Projekt, das 2024 abgeschlossen werden soll, kommt

teils von der Stadt, teils aus von der Parkverwaltung eingesammelten

Spenden. Es handelt sich um das bislang teuerste Einzelprojekt in der

Geschichte der 1980 gegründeten Parkverwaltung.

Der Norden des Central Parks bekommt normalerweise weniger

Aufmerksamkeit als der auch aus Filmen und Serien bekannte Süden, an

den sich viele teure Wohngegenden anschließen. Mehr als 40 Millionen

Menschen kommen jedes Jahr in den Central Park - nur rund 2,5

Millionen schauen jedoch am Nordende vorbei, knapp 220 000 besuchten

bislang jedes Jahr das dortige Freibad, das wie alle New Yorker

Freibäder keinen Eintritt kostet, und die Eislaufbahn.