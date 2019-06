Ab dem 24. Juni sind in Deutschland Tickets für die Olympischen Sommerspiele erhältlich. Angeboten werden verschiedene Pakete mit Rundreisen vor und nach dem Sportevent. Foto: Jae C. Hong Jae C. Hong

2020 lässt sich eine Japan-Reise mit dem Besuch der Olympischen Spiele verbinden. Wer sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig ein Ticket sichern. Schon bald startet in Deutschland der Vorverkauf.

Tokio (dpa/tmn) - Der Ticketverkauf für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio beginnt in Deutschland am 24. Juni 2019 um 10.00 Uhr. Das teilte Dertour Sports mit. Der Veranstalter von DER Touristik verkauft ein Kontingent von 30.000 Tickets offiziell als einziger Anbieter für den deutschen Markt und in Luxemburg.

Japan-Reisende bekommen nach Angaben von Dertour Tickets für die beliebtesten der insgesamt 33 Sportarten, darunter Leichtathletik, Beach Volleyball, Hockey, Handball und Rudern. Die Preise reichen von knapp 25 Euro für ein Hockey-Spiel (Kategorie B) bis mehr als 1100 Euro für das Hochsprung-Finale der Herren (Kategorie A). Neben den Eintrittskarten werden auch Hotelpakete sowie ergänzende Rundreisen in Japan vor oder nach den Wettkämpfen angeboten. Erhältlich sind die Tickets und Pakete auf www.dertour.de/olympia und im Reisebüro.

Die Olympischen Sommerspiele 2020 finden vom 24. Juli bis 9. August in Japans Hauptstadt Tokio statt.

