"Batnight": Internationale Nacht der Fledermaus lädt zur Beobachtung der gefährdeten Flughunde ein

Superheld "Batman" dient sie als Vorlage für seinen Umhang, ihre Echo-Ortung gilt als herausragend im Tierreich: Die Rede ist von der Fledermaus. In den letzten Jahren muss sie um ihren Lebensraum aber immer mehr kämpfen. In den nächsten Wochen können Interessierte im Rahmen von Fledermausnächten die Tiere beobachten.

Wer mehr über die Fledermaus erfahren möchte, kann dies bei verschiedenen "Batnights" in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt machen.

Halle/Merseburg - In den nächsten Tagen bietet sich Interessierten in Sachsen-Anhalt mehrfach die Gelegenheit, mehr über die Fledermaus zu erfahren. Anlass dafür sind die Fledermausnächte, die auch "Batnight" genannt werden. In Sachsen-Anhalt ist das in Kürze in Halle und Merseburg möglich.