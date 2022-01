"Bauer sucht Frau": Mathias Bittner aus dem Saalekreis ist vergeben

Moderatorin Inka Bause (l.) fühlte Schweinebauer Matze (34) aus Sachsen-Anhalt und Eyleen (32, Altenpflegerin) beim großen Wiedersehen auf den Zahn und wollte wissen, was auf dem Hof und in ihren Herzen seit der Hofwoche im Sommer so alles passiert ist.

Foto: RTL/friese.tv/Andreas Friese