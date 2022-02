600 Einsätze mit dem Polizeihubschrauber aus Sachsen-Anhalt

Über 800 Stunden war die Crew der Polizeihubschrauberstaffel Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr während ihrer Einsätze in der Luft gewesen.

Magdeburg/DUR/it - Die Polizeihubschrauberstaffel Sachsen-Anhalt war im vergangenen Jahr für 600 Einsätze insgesamt über 800 Stunden in der Luft, teilte das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt mit.

Mitunter haben die derzeit 16 Mitarbeiter bei 177 Vermisstenfällen geholfen. Die Suche mit einem Hubschrauber als Unterstützung ist vor allem hilfreich, da sie mit einer Wärmebildkamera ausgestattet sind und so vermisste Personen zum Beispiel in dichten Wäldern leichter entdecken können.

Ebenfalls unterstütze die Crew das Landeskriminalamt und den Zoll mehrmals dabei, illegale Cannabisplantagen zu finden. Besonders fordernd sei der Katastropheneinsatz im rheinland-pfälzischen Ahrweiler gewesen, das von Starkregenfluten Mitte Juli 2021 besonders stark betroffen war. Sieben Tage lang half ein sachsen-anhaltischer Polizeihubschrauber vor Ort mit.

Auch bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, die am 3. Oktober 2021 in Halle ausgerichtet wurden, war die Staffel im Einsatz. "Dank des Teams der Hubschrauberstaffel und der modernisierten Technik können wir bei sehr vielen Einsätzen auf Unterstützung aus der Luft setzen. Das erleichtert die Arbeit gerade bei der Suche nach Vermissten und der Absicherung von bestimmten Großveranstaltungen enorm", sagte Innenministerin Tamara Zieschang.

Die Flotte wurde in den vergangenen Jahren im Gesamtwert von 24,3 Millionen Euro modernisiert. Mit Suchscheinwerfern, Abseilsystemen und einer Rettungswinde können so mitunter verunfallte Menschen aus der Luft in unzugänglichen Gebieten gerettet werden.