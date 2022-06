70 Jahre Schallplatte in Deutschland - Magdeburger "Plattenpapst" spricht von Erfolg

Aufstieg, Fall und Wiedergeburt einer “Weltmacht“: 70 Jahre LP in Deutschland. Die Historie und ein Plattenliebhaber aus Magdeburg, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Magdeburg - Es wirkt wie ein Prozess, ein Akt hingebungsvoller Liebe: Man nimmt das schwarze Rund aus dem Pappschuber, legt es auf den Plattenteller. Mit einem geübten Handgriff wird der Tonarm vorsichtig angehoben, das Vinyl beginnt sich rhythmisch zu drehen, Nadel und Platte berühren sich sanft – die Musik beginnt zu spielen. Wohl kaum ein anderes Kunstprodukt, wird mit so viel Hingabe behandelt, wie die Schallplatte. In Deutschland gibt es sie nun seit 70 Jahren. Leicht hatte sie es dabei nie, das Ende der Langrille drohte. Doch: sie kam zurück, überlebte die CD und tritt den Kampf gegen Streaming-Dienste an.