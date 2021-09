Magdeburg - Eine 75-Jährige ist in Magdeburg von einem Hund gebissen worden. Der unbekannte Hundehalter sei daraufhin mit seinem Tier geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Laut Zeugenangaben handelte es sich um einen Pitbull. Der soll am Sonntagabend unvermittelt zugebissen haben, als die Seniorin eine Bankfiliale betreten wollte. Sie kam daraufhin verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.