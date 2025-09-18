weather regenschauer
  3. A14 zwischen Löbejün und Halle-Trotha am Wochenende voll gesperrt

Wegen der Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord wird die A14 zwischen Löbejün und Halle-Trotha am Wochenende voll gesperrt. Diese Umleitungen muss man jetzt kennen.

Von DUR 18.09.2025, 11:17
Die A14 ist von Freitag, dem 19. September, bis Sonntag, dem 21. September voll gesperrt. (Symbolfoto: dpa)

Halle (Saale). – Ab Freitag (19. September) um 22 Uhr bis Sonntag (21. September) um 20 Uhr, wird die A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord im Zuge des Neubaus der A143.

Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Umleitungen U5 und U24 an den beiden genannten Anschlussstellen geleitet, so die Autobahn GmbH.

Sperrung der A14 wegen Bauarbeiten an der A143

Bereits seit dem 18. September wird im Süden der A143 zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd die Fahrbahn saniert.

Hierzu wird die Strecke bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt.