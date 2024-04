Zörbig/L143/DUR. - Zu monatelangen Sperrungen und Umleitungen kommt es ab Montag, 8. April, auf der Landstraße 143 in Zörbig. Dies teilt das Ministerium für Infrastruktur mit. Auf Autofahrer kommen demnach bis zum Jahresende Verkehrsbehinderungen zu.

Grund für die angekündigte Vollsperrung der L43 sind Sanierungsarbeiten zwischen dem Ortseingang Zörbig aus Richtung Spören kommend und dem innerörtlichen Kreisverkehr. Neben den Asphaltfahrbahnen der Straße „Am Wall“ und der Wasserturmstraße sollen auch der Geh- und Radweg, der Regenwasserkanal und die Bushaltestellen in dem 1,3 Kilometer langen Bauabschnitt erneuert werden.

Während der Bauarbeiten seien verschiedene Umleitungsstrecken ausgeschildert, heißt es.



Als großräumige Alternativroute soll für beide Fahrtrichtungen die Strecke über die B100 bis zur A14-Anschlussstelle Halle-Peißen ausgewiesen werden. Von dort gehe es weiter bis Halle-Tornau und von hier aus über die L141 bis zur Kreuzung mit der B183 und weiter in Richtung Zörbig auf der L143. Die Streckenführung diene zugleich als A9-Bedarfsumleitung.

Lesen Sie auch: Schon bald Großbaustelle - L 143 in Zörbig wird komplett erneuert

Für den innerörtlichen Verkehr gibt es zwei Umleitungsstrecken:

Strecke 1) Aus Quetzdölsdorf kommend in Richtung Zörbig führt eine Strecke in Quetzdölsdorf rechts auf die K2056 in Richtung Beyersdorf bis Glebitzsch, hier auf die K2028 in Richtung Köckern bis nach Großzörberitz und von dort über die Teckentrupstraße auf die K2069 in Richtung Zörbig bis zum Kreisverkehr mit der L143.

Strecke 2) Die zweite Umleitungsstrecke aus Zörbig kommend in Richtung Quetzdölsdorf führt vom Kreisverkehr über die Victor-Blüthgen- und Lindenstraße bis zur L141, weiter auf der L141 in Richtung Strenz bis zur Kreuzung mit der K2061 in Richtung Spören und dort dann rechts wieder auf die L143 in Richtung Quetzdölsdorf.

Der Fußgängerverkehr und die Erreichbarkeit der Grundstücke für Rettungsdienste seien ständig gewährleistet, so das Ministerium weiter.

Das Bauvorhaben werde vom Land Sachsen-Anhalt, der Stadt Zörbig und dem Abwasserzweckverband Raguhn-Zörbig mit 1,8 Millionen Euro unterstützt.