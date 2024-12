STAßFURT. - Olaf Feuerborn, Präsident des Landesbauernverbandes, warnt davor, dass die heimische Landwirtschaft unter dem Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten leiden könnte. Zwar befürworte er den Handelsvertrag in Hinblick auf die Bedürfnisse der europäischen Wirtschaft grundsätzlich, dennoch befürchte enormen Preisdruck zu Lasten der Bauern, so Feuerborn gestern auf dem Verbandstag in Staßfurt. „Die Europäische Kommission muss einen Ausgleich präsentieren, das ist bis jetzt noch nicht in ausreichendem Maße passiert“, kritisiert der Bauernpräsident.

