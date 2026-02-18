Der Discounter Action warnt aktuell vor der Nutzung mehrerer Produkte. Auch Käufer in Sachsen-Anhalt werden gebeten, die "Stretch Squad"-Figuren zurückzubringen. Diese Artikel sind konkret betroffen.

Asbestgefahr und Gesundheitsrisiko! Action ruft in Sachsen-Anhalt Spielzeug zurück

Action ruft in Sachsen-Anhalt Kinderspielzeug zurück, weil gesundheitsschädliche Substanzen enthalten sein können.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Bei dem Discounter Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern, darunter auch in Sachsen-Anhalt, zurückgerufen worden.

Wie der in Dublin ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Bei Action sind die "Stretch Squad"-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen:

5014761014713

5014761015802

5014761015819

5050837662419

5014761016779

5014761016786

5014761016793

5014761016809

5014761016892

5014761016908

5014761016915

5014761016922

5014761016816

5014761016823

5014761016830

5014761016847

5014761016854

5014761016861

5014761016878

5014761016885

Auch diese Action-Artikelnummern werden zurückgerufen:

3209338

3202066

Action ruft Käufer dazu auf, die Artikel nicht mehr zu benutzen und in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Preis werde auch ohne Kaufbeleg erstattet.