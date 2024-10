Am 29. November 2024 öffnet der Adventsmarkt in Wörlitz seine Türen. Auf die Besucher des Marktes, der unter „Erster Advent in Wörlitz“ über die Stadt hinaus bekannt ist, warten abwechslungsreiche Angebote.

Wörlitz. Der Markt „Erster Advent in Wörlitz“ findet auch in diesem Jahr wieder statt. Los geht es am 29. November 2024. Der stimmungsvolle Adventsmarkt hält zwischen Schloss Wörlitz, Marstall, Kirche St. Petri und Luisenschule zahlreiche kulinarische und kulturelle Angebote bereit.

Wann findet der Adventsmarkt in Wörlitz 2024 statt?

Eröffnung: 29. November 2024

Ende: 1. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Freitag, 29. November: 15 bis 19 Uhr

Samstag, 30. November: 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 11 bis 19 Uhr

Wo findet der Adventsmarkt 2024 in Wörlitz statt?

Der Adventsmarkt in Wörlitz findet zwischen dem Schloss, der Kirche St. Petri und der Luisenschule statt.

Adventsmarkt in Wörlitz 2024: Wo kann geparkt werden?

Vor Ort gibt es mehrere Parkmöglichkeiten im Bereich des Weihnachtsmarktes. Die beste Möglichkeit auf einen Stellplatz für das Auto gibt es dem Großparkplatz Seespitze, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.

Weihnachten in Wörlitz 2024: Programm am ersten Adventswochenende

Nach der Eröffnung des Wörlitzer Adventsmarktes durch den Nikolaus folgt der Stollenanschnitt. Um 17 Uhr und 17.30 Uhr gibt es am ersten Tag des Adventmarktes eine Taschenlampenführung im Schloss Wörlitz. Ebenfalls um 17 Uhr findet zudem das Adventskonzert der Luisenschule Wörlitz in der Kirche St. Petri statt.

Am 30. November gibt es eine winterliche Schlossführung durch das Schloss Wörlitz. Die Touren starten um 11, 13 und 15 Uhr. Von 12 bis 17 Uhr können die Besucher ihre eigenen winterlichen Grußkarten gestalten. Am Abend, um 18 Uhr, steht noch die „The Beefees – The Christmas-Rock’n’Roll-Dinner-Show“ im Natur-Pur-Hotel „Wörlitzer Hof“ auf dem Programm.

Zum Abschluss des Adventsmarktes gibt es ein großes Adventsschlemmerbuffet im Natur-Pur-Hotel „Wörlitzer Hof“. Von 12 bis 14.30 Uhr können sich die Gäste am Buffet bedienen.

Ein besonderes Highlight wartet dann noch um 16.30 Uhr, wenn die Winterfee und ihre kleinen Lichtelfen das erste Adventslicht auf der mit hunderten Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Wiese vor dem Schloss Wörlitz entzünden.