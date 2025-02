Eine parteiinterne Schlammschlacht in Sachsen-Anhalts AfD geht in die nächste Runde.

Alle gegen einen: Schlammschlacht in der AfD Sachsen-Anhalt eskaliert

Kay Uwe Ziegler steht im Zentrum einer parteiinternen Auseinandersetzung in der AfD Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Eine parteiinterne Schlammschlacht in Sachsen-Anhalts AfD geht in die nächste Runde. Für einen Landesparteitag (2. März), also eine Woche nach der Bundestagswahl, liegt ein Abwahlantrag gegen Kay Uwe Ziegler vor. Der Bundestagsabgeordnete soll als Besitzer aus dem Landesvorstand abgewählt werden.