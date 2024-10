Rechtsstreit um Unterlassungsansprüche AfD-Bundestagskandidat aus Sachsen-Anhalt verliert vor Gericht

In einem Rechtsstreit um Unterlassungsansprüche hat die 3. Zivilkammer am Landgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung des AfD-Bundestagskandidaten Phillipp-Anders Rau (Jerichower Land) gegen die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH zurückgewiesen.