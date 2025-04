Abrupte Kehrtwende in der Landes-AfD: Der Parteivorstand hat den Antrag auf Parteiausschluss des Anhalt-Bitterfelder Kreisvorsitzenden Daniel Roi zurückgenommen.

Magdeburg - Zudem zeichnet sich ab, dass Roi in Bälde auch wieder in die AfD-Landtagsfraktion aufgenommen wird. Parteiintern in Ungnade gefallen ist hingegen der Ex-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt.