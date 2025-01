Etwa 10.000 Menschen haben am Samstag gegen den Wahlkampf-Auftakt der in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuften AfD mit Alice Weidel in der Messe in Halle demonstriert. Wir begleiten den Tag im Live-Ticker.

Zehntausend Menschen demonstrieren gegen Wahlkampf-Auftakt der AfD in Halle

Tausende Menschen protestieren am Sastag gegen den offiziellen Wahlkampf-Auftakt der AfD mit Alice Weidel in der Messe.

Halle (Saale)/MZ - In Halle haben am Samstag rund 10.000 Menschen gegen den offiziellen Wahlkampf-Auftakt der AfD demonstriert. Die in Sachsen-Anhalt als rechtsaextrem eingestufte Partei hatte als Stargast Parteichefin Alice Weidel in die Messe Halle eingeladen. Tausende Polizisten sind im Einsatz.

Wir berichten aktuell vom Geschehen rund um den AfD-Wahlkampfauftakt und den Gegenprotesten.

15.40 Uhr: Kundgebungen gegen AfD in Halle lösen sich langsam auf

Die Gegendemo an der Messehalle löst sich auf. Die meisten Teilnehmer sind inzwischen gegangen. Laut Veranstalter wird es mit den Verbliebenen einen Fußmarsch zurück zum Hauptbahnhof geben. Hier soll die Demo enden.

15.35 Uhr: Chrupalla beendet Rede beim AfD-Wahlkampfauftakt

Mit "Tino, Tino"-Rufen und Jubel wird in der Messehalle AfD-Chef Tino Chrupalla von der Bühne verabschiedet. Thema Nummer eins bei ihm war die Angst der Deutschen vor Krieg. Er beschuldigte die vergangene Ampel-Regierung, sie sei für "Krieg und Deindustrialisierung" verantwortlich.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz attackierte er: "Wer Merz wählt, wählt Krieg". Chrupalla versprach im Fall einer AfD-Kanzlerin Alice Weidel das Ende der CO2-Abgabe, sofortige Grenzkontrollen und die Ausweisung aller straffälligen Migranten. Zugleich werde die AfD für billige Energie aus Russland sorgen.

„Wir werden Nordstream reparieren und in Betrieb nehmen, egal ob es anderen passt oder nicht", sagte Chrupalla. Die Pipeline gehört allerdings nicht Deutschland, sondern einem russischen Unternehmen.

15.30 Uhr: MZ-Reporter bei Fahrraddemo angegriffen

Im Rahmen der Fahrraddemo am Mittag hat ein Teilnehmer einen MZ-Reporter angegriffen. Der mit einer gelben Warnweste bekleidete Fahrradfahrer schlug den Journalisten, der das Geschehen mit einer Kamera filmte, im vorbeifahren mit einer Fahnenstange und traf ihn an der Hand. Das Motiv ist unklar.

Bei der Fahrraddemo auf dem Weg zur Messe wurde ein MZ-Reporter attackiert. (Video: MZ Redaktion)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Die gelbe Warnweste legt nahe, dass es sich bei dem Angreifer um einen Ordner des Veranstaltungsteams handelt. Der Veranstalter „Halle gegen Rechts“ zeigte sich auf MZ-Nachfrage bestürzt. „Das tut uns unglaublich Leid. Das darf nicht passieren. Wir werden das umgehend aufarbeiten“, sagte Henriette Quade aus dem Sprecherkreis von „Halle gegen Rechts“. Ob es sich tatsächlich um einen Ordner handelt, ist bislang unklar.

14.44 Uhr: Immer mehr Menschen verlassen Kundgebung an der Messe

Die Zahl der Demonstranten vor der Messe in Halle schwindet langsam aber sicher. Hunderte Menschen machen sich mit der S-Bahn, zu Fuß und per Rad auf den Rückweg von der Messe in Richtung Stadt.

14.34 Uhr: Sitzblockade bei Burger King an der B6 ist aufgelöst

Die am Mittag entstandene Sitzblockade an der B6 ist aufgelöst. Autofahrer können die Straße trotzdem nicht passieren. Die Bundesstraße gehört zum eingegitterten Sperrgebiet der Polizei rund um die Messe.

14.20 Uhr: Friedliche Stimmung und Live-Musik an der Halle-Messe

Im Bereich hinter der Halle-Messe ist die Lage entspannt und die Stimmung friedlich. Live-Musik wird gespielt. Die Zahl der Teilnehmer verringert sich aber allmählich, immer mehr Menschen gehen. Zudem regelt die Polizei den S-Bahnverkehr, da der Andrang zu groß ist. Die Lage ist aber ruhig.

Protest gegern die AfD und Alice Weidel. Im Bereich hinter der Halle-Messe ist die Lage entspannt und die Stimmung friedlich. Live-Musik wird gespielt. Foto: Stephan Lohse

14.16 Uhr: AfD-Landeschef Martin Reichardt hält die erste Rede

Als Chef des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt hält Martin Reichardt die erste, kurze Rede in der Messe. "Jede Stimme für die AfD bringt Einwanderungsideologen zur Umkehr", sagt er. "Jede Stimme für die AfD rettet Leben.“ Vom österreichischen FPÖ-Politiker Herbert Kickl kommt ein Video-Grußwort - Kickl lobt Alice Weidel, die allen anderen Kanzlerkandidaten überlegen sei.

14.03 Uhr: Verletzte nach Auseinandersetzung an der B6

Nach einer Auseinandersetzung an der Sitzblockade an der B6 bei Burger King in Messe-Nähe werden aktuell mindestens zwei Verletzte behandelt.

Nach einer Auseinandersetzung an der B6 bei Burger King in Messe-Nähe werden aktuell mindestens zwei Verletzte behandelt. Foto: Marvin Matzulla

Kurz zuvor waren mehrere Menschen neu zu der Blockade gekommen und hatten offenbar versucht, neben dem Polizeigitter entlang der B6 in Richtung Messe zu folgen.

Die Sitzblockade auf der B6 vor der Zufahrt zur Messe dauert an. Die Polizei lässt die Demonstranten gewähren. Foto: Alexander Schierholz

Daraufhin ging die Polizei mit Gewalt dazwischen und verhinderte, dass die Demonstranten vorwärts kommen.

Eine Person schaffte es trotz des Einsatzes der Polizei auf das Werbegerüst und präsentierte eine aqntifa-.Fahne. Foto: Stephan Lohse

14 Uhr: Rund 10.000 Menschen demonstrieren in Halle gegen die AfD

Auf dem weitläufigen Areal rund um die Messe in Halle ist die Zahl der Teilnehmer nur schwer zu erfassen. Mindestens 2000 Menschen kamen per Fahrraddemo, noch einmal mindestens 6000 Menschen zu Fuß per Lauf-Demo vom Hauptbahnhof.

Mit denjenigen, die direkt zu den Kundgebungen an die Messe gekommen sind, lässt sich eine Zahl von rund 10.000 Menschen schätzen, die gegen den Wahlkampfauftakt der AfD demonstriert.

13.29 Uhr: AfD-Anhänger strömen aus dem Wartebereich in die große Messe-Halle

In der Halle-Messe werden die Tore geöffnet, die AfD-Anhänger strömen aus dem Wartebereich in die große Halle. Das für Alice Weidel vorgesehene Podium ist mit 16 Deutschland-Flaggen versehen.

In der Halle-Messe werden die Tore geöffnet, die AfD-Anhänger strömen aus dem Wartebereich in die große Halle. Foto: Hagen Eichler

Viele AfD-Anhänger haben bereits Selfies mit Politikern gemacht, etwa mit Beatrix von Storch. Offenbar fühlt man sich vom Wahlsieg Trumps beflügelt: Zu sehen sind rote "Make America great again"-Kappen und T-Shirts mit dem Konferfei von Alice Weidel, Slogan: "Make Germany great again".

Ein Blick auf den Messe-Parkplatz zeigt eine große Diversität der Nummernschilder. Die AfD-Unterstützer aus ganz Deutschland sind heute in Halle zugegen. Auch mehrere Busse sind vor Ort.

13.15 Uhr: Demozug erreicht Leipziger Chaussee in Halle

Der Demozug hat die Leipziger Chaussee erreicht. Einzelne Autofahrer, die an Kreuzungen warten müssen, pöbeln gegen Polizisten. Anwohner winken den Demonstranten.

Der Demozug hat die Leipziger Chaussee erreicht. (Video: Marvin Matzulla)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Protest gegen die AfD und Alice Weidel: Die Laufdemo bewegt sich Richtung Messe. Foto: Max Hunger

Nördlich und östlich der Halle-Messe verteilen sich einige tausend Menschen. Eine Aufeinandertreffen von Demonstranten und AfD ist jedoch nicht möglich. Die Polizei hält beide Seiten auseinander - weit außerhalb von Hör- und Sichtweite.

In der Messe in Halle läuft der AfD-Wahlkampf. Vom Ort der Gegenkundgebung aus sind die AfD-Fans nicht einmal zu erahnen. Foto: Stephan Lohse

13.08 Uhr: Sitzblockade auf der B6-Zufahrt zur Halle Messe

Auf der B6 direkt neben Burger King hat sich eine Sitzblockade geblidet. Die Polizei lässt die Teilnehmer zunächst gewähren, zumal bereits eine Kreuzung weiter zum HEP eine weitere Fahrzeugblockade geblildet wird, um die näher kommende Demo vom Hauptbahnhof hinter die Messe zu leiten.

An der B6 bei Burg King hat sich eine kleine Blockade gebildet um die Zufahrt zur Messe und zur AfD zu blockieren. Foto: Marvin Matzulla

13.07 Uhr: Fahrrad-Demo erreicht Messe in Halle

Der Platz vor der Messe füllt sich. Die Fahrrad-Demo vom Hauptbahnhof mit rund 2000 Teilnehmern ist angekommen. Foto: Sparfeld

12.51 Uhr: AfD-Landtagsfraktionschefs treten auf

In der Halle-Messe geben die AfD-Landtagsfraktionschefs die Einheizer, bevor sich die Tore des Saals öffnen. Oliver Kirchner kündigt an, eine Kanzlerin Alice Weidel werde sofort die Grenzen schließen. Co-Vorsitzender Ulrich Siegmund fordert, den "zwangsfinanzierten" öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen - dafür gibt es großen Jubel.

Die AfD-Landtagsfraktionschefs Ulrich Siegmund (l.) und Oliver Kirchner in der Halle-Messe. Foto: Hagen Eichler

12.48 Uhr: Circa 6000 Menschen zu Fuß auf dem Weg zur Messe gegen die AfD

Nach Schätzungen unserer Kollegen liegt die Teilnehmerzahl der Demonstranten, die zu Fuß unterwegs sind, bei etwa 6000. Fast 15 Minuten lang ist der Demo-Zug, der sich vom Hauptbahnhof über die Merseburger- und Dieselstraße in Richtung AfD bewegt.

Wahlkampfautakt der AfD: An der Messe in Halle ist die Polizei auch mit Pferden präsent. Foto: Alexander Schierholz

12.41 Uhr: Beinahe Auseinandersetzung an der Huttenstraße

Auf der Huttenstraße kommt es fast zu einer Auseinandersetzung. Ein Auto will von der Merseburger Straße in die Huttenstraße fahren, obwohl dort gerade die Demo läuft. Zunächst hupt ein Autofahrer nur ausdauernd, als der demozug kurz etwas lockerer wird, scheint er anfahren zu wollen.

Als sich eine Ordnerin vor das Auto stellt wird sie von der aussteigenden Beifahrerin bedroht und beleidigt. Auch die herbeigeeilte Polizei kann den Autofahrer und seine Begleiterin nur mit Mühe beruhigen.

12.36: Reißzwecken auf der B6

Auf der B6 soll eine Gruppe Reißzwecken verteilt haben, um die radfahrenden Demonstranten auszubremsen. Es gibt Rangeleien. Die Polizei geht dazwischen. "Nazis raus" rufen die Demonstranten der Gruppe entgegen.

Auf der B6 soll eine Gruppe Reißzwecken verteilt haben, um die radfahrenden Demonstranten auszubremsen. Foto: Sparfeld

12.31 Uhr: Demonstrationspitze erreicht die Huttenstraße

Demo vom Hauptbahnhof Halle bis zur Messe: Rund 6000 Menschen protestieren zu Fuß gegen die AfD. Foto: Stephan Lohse

12.23 Uhr: Etwa 2000 Teilnehmende bei Fahrrad-Demonstration

Nach Schätzungen unserer Reporter beläuft sich die Zahl der Teilnehmenden an der Fahrrad-Demonstration bis zur Messe auf etwa 2000. Über 13 Minuten zieht sich der Demo-Zug auf meist zwei Rädern die Merseburger Straße entlang.

12.18 Uhr: Kundgebungs-Plan von „Halle gegen Rechts“ geht nur bedingt auf

Der Plan des Bündnisses „Halle gegen Rechts“, ihre Kundgebung neben der Messe und damit „in Sicht- und Hörweite“ der AfD-Veranstaltung abzuhalten, geht nur bedingt auf. Die anreisenden AfD-Anhänger, die jetzt in einer langen Schlange vor der Halle anstehen, hören jedenfalls kaum etwas. Dafür ist der Abstand zu groß.

12.10 Uhr: Rettungswagen bleibt im Stau stecken

Auf der Merseburger Straße stadteinwärts bleibt ein Rettungswagen zunächst im Stau stecken. Die Polizei kann ihn kurz danach aber über die Straßenbahnschienen in Richtung Zentrum leiten.

Rettungswagen passiert Gegendemo auf der Merseburger Straße. Foto: Max Hunger

12.14 Uhr: Hunderte Fahrradfahrer an der Dieselstraße

Hunderte Fahrradfahrer kommen an der Dieselstraße an. Die Straße ist stadtauswärts jetzt für den Autoverkehr gesperrt. Foto: Sparfeld

12.05 Uhr: Merseburger Straße und Zufahrten rund um Riebeckplatz von Polizei abgeriegelt

Die Merseburger Straße sowie Zufahrten rund um den Riebeckplatz sind von der Polizei abgeriegelt. Es bilden sich bereits lange Autoschlangen. Radfahrer fahren zum Teil auf Straßenbahngleisen, da der Platz auf der Straße für die Menge der Demo-Teilnehmer kaum reicht.

Protest gegen die AfD in Halle: Die Fahrraddemo fährt über die Merseburger Straße Richtung Messe. Foto: Sparfeld

Auf der Merseburger Straße herrscht zum Start der Fahrraddemo zum AfD-Wahlkampfauftakt in der Messe Halle Stau stadteinwärts bis zum Amtsgericht. Foto: Stephan Lohse

11.55 Uhr: Protestzug vom Hauptbahnhof in Richtung Messe über die Merseburger Straße

Der Protestzug gegen die AfD vom Hauptbahnhof setzt sich in Richtung Messe über die Merseburger Straße in Bewegung Foto: Max Hunger

11.53 Uhr: Gegendemo am Hauptbahnhof mit Menschen verschiedenen Alters

Die Gegendemo am Hauptbahnhof besteht aus Menschen verschiedenen Alters. Neben linken Gruppen, Gewerkschaftern, Familien und Studenten sind auch Senioren unter den Teilnehmern. Viele kommen aus Halle, Leipzig und dem Umland.

Die 80-jährige Doris und ihre Freundin Marlies aus Halle etwa wollen Flagge gegen die AfD zeigen. „Wir sind gegen Rechts. Unsere Eltern haben das alles ja schon einmal erlebt“, sagte die 80-Jährige.

Die 80-jährige Doris (l.) und ihre Freundin Marlies bei der Anti-AfD-Demo in Halle. Foto: Max Hunger

11.51 Uhr: Polizeihubschrauber über der Messe

Die in Gewahrsam genommenen Demonstranten werden abgeführt. Sie hatten den Ort des Geschehens mit Fahrrädern erreicht, die jetzt auf einem großen Haufen liegen.

Zudem kreist über der Messe ein Polizeihubschrauber. Auch eine Reiterstaffel aus Hamburg im Einsatz.

An der Messe hat die Polizei am Mittag mehrere Menschen in Gewahrsam genommen, die gegen die AfD protestieren wollten. Foto: Hagen Eichler

11.42 Uhr: Bereitschaftspolizei nimmt Gegendemonstranten in Gewahrsam

Direkt neben der Messe nehmen Bereitschaftspolizisten aus Berlin rund 20 Gegendemonstranten in Gewahrsam, viele davon vermummt. Einer der Arrestierten wirkt benommen, Polizisten stützen ihn. Der Rettungswagen trifft eben ein.

Direkt neben der Messe nehmen Bereitschaftspolizisten aus Berlin rund 20 Gegendemonstranten in Gewahrsam. Foto: Hagen Eichler

11.35 Uhr: Gruppen versuchen Zufahrten zu AfD-Veranstaltung auf der Messe in Halle zu blockieren

Erste Rennereien an der Halle Messe. Verschiedene Gruppen versuchen die Polizei zu überlisten um an die Halle zu gelangen oder Zufahrten zu blockieren.

Mehrere Gruppen haben am Vormittag versucht, die Zufahrten zur Messe Halle und damit zum AfD-Wahlkampfauftakt zu blockieren. Foto: Marvin Matzulla

Protest gegen die AfD: Demonstranten und Polizisten stehen sich vor der Messe in Halle gegenüber. Foto: Marvin Matzulla

11.30 Uhr: Tausende Demonstranten am Busbahnhof Halle

Auf der Ernst-Kamieth-Straße versuchen die Demo-Organisatoren weiter, alle Teilnehmenden an die richtigen Stellen zu leiten. Noch stehen Hunderte auf dem Busbahnhof. Hier sollen aber in wenigen Minuten die Fahrraddemo entlang starten

Protest gegen die AfD in Halle: Demonstranten im Bereich des Hauptbahnhofes. Foto: Stephan Lohse

Fahrrad- und Lauf-Demonstrationen werden über die Merseburger Straße und die Dieselstr zur B6 und zur Messe führen. Aufgrund dessen wird die Merseburger Straße für den regulären Verkehr dicht sein.

11.27 Uhr: Demonstranten empfangen an der Messe Teilnehmer der AfD-Veranstaltung

Unter anderem mit diesem Transparent empfangen Demonstranten an der Messe die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung. Foto: Alexander Schierholz

11.05 Uhr: Hunderte Gegendemonstranten versammeln sich zum Protestzug zur Messe

Am Hauptbahnhof haben sich hunderte Gegendemonstranten zum Protestzug zur Messe versammelt. Gegen 11.30 Uhr soll der Zug sich in Richtung Messe bewegen. Demonstrant Frieder Weigmann ist mit einigen seiner Kollegen von der Diakonie Mitteldeutschland angereist. „Wir wollen ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen“, so Weigmann. Der Protest solle aber friedlich bleiben.

Hunderte Demonstranten versammeln sich am Hauptbahnhof. Foto: Max Hunger

Am Busbahnhof sammeln sich immer mehr Radfahrer für die Fahrrad-Demo zur Messe. Foto: Isabell Sparfeld

11 Uhr: Demonstranten mit Sprechchören an der Messe

An der Messe versammeln sich Demonstranten zu zwei Kundgebungen. Sprechchöre ertönen: "Alle zusammen gegen den Faschismus!"

Demonstranten vor der Halle-Messe gegen den Wahklkampf-Auftakt der AfD. Foto: Alexander Schierholz

10.55 Uhr: Auch an der Messe formiert sich der AfD-Gegenprotest

11 Uhr soll eine Kundgebung gegen die AfD an der Halle-Messe starten. Am Messebahnhof hat die Polizei ein Wegeleitsysytem eingerichtet um AfD-Fans und Gegner zu trennen.

Am Messebahnhof hat die Polizei ein Wegeleitsysytem eingerichtet. Foto: Alexander Schierholz

Demonstranten an der S-Bahnhaltestelle Halle-Messe. Foto: Alexander Schierholz

Demonstranten versammeln sich am Hauptbahnhof. (Video: TV Halle)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

10.30 Uhr: Erste Demonstranten versammeln sich am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof in Halle versammeln sich die ersten Menschen zum Protest gegen den AfD-Wahlkampfauftakt in der Messehalle. Bereits eine halbe Stunde vor dem geplanten Start eines Demonstrationszuges in Richtung Messe bereiten dutzende Demonstranten einen Lkw mit Bühne und Transparenten vor.

Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen und Beamten vor Ort. Die Stimmung ist ruhig, Straßenbahnen und Autoverkehr sind bislang nicht beeinträchtigt.

Polizisten sichern den Protestauftakt am Hauptbahnhof Halle. Foto: Max Hunger

10.37 Uhr: Am S-Bahnhof Gröbers ist die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen präsent, ebenso in Dieskau.

10.15 Uhr: Zur Kundgebung gegen den AfD-Wahlkampfauftakt in Halle reisen auch hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten aus Leipzig an. Die S-Bahn ist überfüllt.

Die Route der AfD-Gegendemonstranten. Foto: Screenshot/Halle gegen Rechts

Protest gegen die AfD in Halle: Wo und in welchem Ausmaß ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen?

Die Polizei erwartet Behinderungen rund um den Veranstaltungsort am östlichen Stadtrand Halles und rät, längere Fahrzeiten einzuplanen. Die städtischen Verkehrsbetriebe Havag leiten die Buslinien 26 und 43 um.

Am Messegelände sollen zwei Straßen gesperrt werden. Damit bleibt nur eine Straßenzufahrt offen, zudem ist die Messe per S-Bahn erreichbar. „Die Polizei hat uns einen ungehinderten Zugang zugesichert“, sagte Torsten Hahnel vom Bündnis „Halle gegen Rechts“.