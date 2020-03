„Eure Vision - unsere Aktion“ der Volksstimme geht in die nächste Runde.

Jetzt bewerben! Die PSD-Bank belohnt in einer Gemeinschaftsaktion mit der Volksstimme innovative Ideen von Schülern. Mitmachen können alle Altersstufen und Schulformen– wichtig ist nur: Die Ideen müssen von den Schülern kommen und umgesetzt werden. Ausgelobt sind 50 000 Euro, auch in diesem Jahr sind 10 000 Euro davon sind für Konzepte reserviert, die digitale Medien in den Unterricht einbinden. Bewerbungen sind bis zum 31. März 2019 unter www.psd-braunschweig.de/ideen möglich. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Projekt.

Hohendodeleben l 2019 war die Freude in der „Friedrich von Matthisson“-Grundschule in Hohendodeleben groß. Die Schule gewann 3000 Euro bei dem „Ideen machen Schule“-Wettbewerb der PSD-Bank Braunschweig. Dieser geht in diesem Jahr mit seinem neuen Namen „Eure Vision – unsere Aktion“ ab sofort in seine 14. Runde.

Bis zum 31. März können sich alle Schulen aus dem Gebiet Süd-Ost-Niedersachsen – mit den Postleitzahlbereich 37 + 38 – sowie aus dem gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt mit ihren Projekten bewerben. Diese können thematisch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, zum Beispiel Sport, Kunst, Natur, Toleranz und Miteinander. Auch in diesem Jahr können sich Schüler aller Schulformen von der 1. bis zur 13. Klasse bewerben. 50.000 Euro werden an die besten Projekte verteilt.

Die Grundschule aus Hohendodeleben bewarb sich 2019 mit einem Projekt aus dem Bereich der Natur – und ging als eine der prämierten Gewinnerschulen aus dem Wettbewerb hervor. Schulleiterin Roswitha Sarper möchte den Kindern die Natur und insbesondere den Schutz der Bienen näher bringen – daher bewarb sich die Schule mit einem Insektenprojekt. Neben einer Mauer, die mit einem bunten Kunstprojekt ganz im Zeichen der Biene verschönert wurde, legten die Kinder bereits eine Blühwiese an und auch der Rohbau eines Insektenhotels wurde angefertigt. Dies soll in diesem Frühjahr fertiggestellt werden, sagt Schulleiterin Sarpe, damit in diesem Jahr die ersten Bewohner einziehen können. Am 28. März ist ein Arbeitstag in der Grundschule geplant, bei dem Kinder und Lehrer gemeinsam mit Eltern anpacken.

Bilder Kinder aus der dritten Klasse der Grundschule Hohendodeleben bei der Arbeit. Foto: Aline Wobker



Schon vorab sind die Kinder der dritten Klasse mit Klassenlehrerin Karina Vogel begeistert am Fegen und Harken, damit direkt mit dem Bau des Insektenhotels begonnen werden kann.