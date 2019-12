Auf der Autobahn 38 bei Teutschenthal ist am Mittwochabend ein Autofahrer verunfallt. Er war betrunken.

Teutschenthal l Zu einem Unfall ist es am Mittwochabend auf der Autobahn 38 im Saalekreis gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe ein Autofahrer die Autobahn in Richtung Leipzig befahren. Demnach habe er gegen 22.15 Uhr zwei Sattelzüge überholt und sich dann wieder rechts eingeordnet. Anschließend fuhr er auf einen polnischen Kleintransporter auf und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Mann krachte anschließend in die Mittelschutzplanke und kam letztendlich im Grünstreifen zum Stehen. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, sei der Verunfallte alkoholisiert gewesen. Bei ihm wurde ein Blutwert von 1,9 Promille festgestellt. Außerdem hatte er keinen Führerschein für seinen Toyota.

Die Polizei ermittel nun gegen den Mann. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.