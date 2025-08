Die Sternschnuppen der Perseiden sind Anfang August wieder am Himmel zu sehen. Für die Freunde der Astronomie gibt es in Sachsen-Anhalt einige Angebote.

Halle - Sternschnuppen faszinieren viele Menschen. Der Meteoritenstrom der Perseiden ist mit bloßem Auge zwischen dem 5. und 17. August zu sehen, Höhepunkt ist der 12. und 13. August. Wer fachlich begleitet oder mit anderen zusammen in den Himmel schauen möchte, hat in Sachsen-Anhalt mehrere Gelegenheiten dazu.

Sternschnuppen gemeinsam beobachten

Das Planetarium in Halle-Kanena bietet für Interessierte eine „Perseiden-Woche“ vom 4. bis 8. August an. Jeweils ab 21.00 Uhr gibt es einen Vortrag. „Darin geht es um die Fragen: Was sind denn eigentlich Sternschnuppen und was kann man genau sehen“, sagte die Referentin Angelique Schuchardt. „Ab 22.00 Uhr wird auf unserer Wiese vor dem Planetarium gemeinsam auf Liegestühlen das Schauspiel beobachtet.“ Zudem sind auf der Wiese Teleskope aufgebaut, mit denen verschiedene andere Objekte wie Sternenhaufen und Sternennebel ins Visier genommen werden können. Bei schlechtem Wetter können sich die Besucher im Planetarium eine Sternenführung anschauen. Das Angebot ist kostenlos.

Das Planetarium in Halle bietet zusammen mit der Gesellschaft für Astronomische Bildung (GAB) am 13. August ab 18.00 Uhr ein Picknick unter dem Sternenhimmel auf der Oberburg der Burg Giebichenstein. Neben einem Vortrag gibt es eine Beobachtung der Perseiden.

Himmels-Beobachtungen am Fundort der Himmelsscheibe

Im Besucherzentrum „Arche Nebra“ gibt es für die Besucher am 9. August 19.00 Uhr die „Lange Nacht der Sternschnuppen“. Nach einem Vortrag zur Himmelsscheibe von Nebra geht es zu Fuß zum Fundort auf den nahe gelegenen Mittelberg, um dort gemeinsam die Perseiden zu beobachten. Die Gästeführer der Arche Nebra begleiten die Wanderer auf dem rund drei Kilometer langen Weg mit vielen Informationen rund um Archäologie, Kultur und Natur.

Ringheiligtum und Perseiden

Der Verein der „Sternfreunde Aschersleben“ bietet im Ringheiligtum Pömmelte am 15. August um 20.45 Uhr einen Einführungsvortrag zum Thema Perseiden. „Danach, wenn es schon richtig dunkel ist, werden gemeinsam die Sternschnuppen beobachtet“, sagte der Vorsitzende Robert Malecha. „Eigentlich ist es wie bei allen Meteorströmen, die meisten Sternschnuppen können erst nach Mitternacht beobachtet werden. Das ist ja ein offener Platz und wer möchte, kann natürlich so lange bleiben.“

Die Perseiden sind eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht. Dabei verglühen die Teilchen als leuchtende Sternschnuppen. Voraussetzung für die Sichtung des Naturspektakels ist ein sternenklarer Himmel. Der Komet 109P/Swift-Tuttle wurde am 19. Juli 1862 unabhängig voneinander von Lewis Swift und Horace Tuttle entdeckt und braucht für einen Umlauf um die Sonne rund 133 Jahre. Das nächste Mal ist er von der Erde aus im Jahr 2126 sichtbar.