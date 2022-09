Anna-Carina Woitschack in Dessau: Volles Haus und beste Stimmung im Ratskeller

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist am Sonntag in Dessau aufgetreten. Aufgrund des schlechten Wetters musste der Auftritt allerdings umgeplant werden.

Dessau/DUR/acs - Anna-Carina Woitschack und ihr Ehemann Stefan Mross waren am Sonntag in Dessau zu Gast. Im Gepäck hatten die beiden Woitschacks neues Album „Lichtblicke“. Das Album zählt seit mehreren Wochen zu den Top drei der meistverkauften Schlager-Alben in Deutschland.

Auftritt von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross in Dessau wegen Regen nach drinnen verlegt

Eigentlich wollten die beiden Schlagerstars in Dessau auf dem Markplatz auftreten. Regenwetter - verbunden mit einer Unwetterwarnung - sorgte dann allerdings für eine Verlegung nach drinnen.

Gemeinsam mit ihren Zuschauern und Stefan Mross brachte die Schlagersängerin schließlich den rappelvollen alten Ratskeller zum Beben.

Auf Tischen stehend sangen die Schlagerstars ihre Hits gemeinsam mit ihren Fans. Anschließend gab es eine Autogrammstunde.

Anna-Carina Woitschack durch DSDS bekannt

Anna-Carina Woitschack wurde durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Im Jahr 2011 belegte sie den achten Platz in der Show. Ihr Erfolgsalbum „Lichtblicke“ erschien 2022.