Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Untersuchungsausschuss muss mit 15 Tonnen Akten und zwei Millionen Seiten rechnen

Das Innenministerium hat in einem der Volksstimme vorliegenden Schreiben an den Untersuchungsausschuss des Landtages einen „großen Umfang“ an Akten angekündigt. Insgesamt ist von 5.000 Ordnern mit 15 Tonnen Gesamtgewicht die Rede.