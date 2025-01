Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird der Landtag am Mittwoch (22. Januar) einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. Wird es personelle Konsequenzen geben?

Anschlag in Magdeburg: Gibt es personelle Konsequenzen?

Der Anschlag in Magdeburg soll in einem Untersuchungsausschuss im Landtag aufgearbeitet werden.

Magdeburg - Vertreter der Landtagsfraktionen betonten am Montag, dass das Gremium zügig die Arbeit aufnehmen werde. Angestrebt wird, bis zum zweiten Quartal 2026 – also vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt – den Abschlussbericht vorzulegen.