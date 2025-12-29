Für die Archäologen in Sachsen-Anhalt gab es auch 2025 genug Arbeit. Dabei entdeckten die Wissenschaftler im hiesigen Bundesland wieder zahlreiche Schätze, die uns mehr über das vergangene Leben verraten. Eine Übersicht über die spektakulären Funde 2025.

Grabungsleiterin Juliane Huthmann zeigt den gut 3.000 Jahre alten Panzer einer Sumpfschildkröte, der bei Wolmirstedt gefunden wurde.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Dass in Sachsen-Anhalts Boden historische Schätze lagern, wissen Archäologen nicht erst seit dem Fund der Himmelsscheibe von Nebra. Auch 2025 wurden bei rund 500 archäologischen Grabungen wieder zahlreiche wichtige Funde gemacht, die uns mehr über das frühere Leben verraten.

Die Zahl der Ausgrabungen entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres. „Die Zahl schwankt aufgrund der Bauvorhaben“, sagte Landesarchäologe Harald Meller. „Im Vorjahr gab es 550 Grabungen, einschließlich archäologischer Erkundungen.“

Ein ist Überblick über die wichtigsten Funde des Jahres 2025:

Skelett bei Sanierung im Magdeburger Dom gefunden

Im Zuge der Sanierung des steinernen Grabmals von Otto dem Großen (912-973) im Magdeburger Dom entdeckten die Forscher das Skelett eines etwa 60-jährigen Mannes in dem Holzsarg. Es spreche alles dafür, dass es sich dabei um Otto handele, sagte Meller seinerzeit bei der Vorstellung der Ergebnisse. Endgültige Klarheit werden aber erste naturwissenschaftliche Untersuchungen bringen.

Das Grabmal Otto des Großen im Magdeburger Dom wurde im Zuge der Sanierung geöffnet. (Foto): dpa

Fest steht, dass der Mann mit etwa 1,78 Metern Körpergröße etwa zehn Zentimeter größer als der damalige Durchschnitt ist. Neben den Gebeinen fanden sich unter anderem Textilien, Pflanzenreste sowie Eierschalen, für die damalige Zeit in christlichen Gräbern durchaus übliche Beigaben.

Zudem gehen die Forscher davon aus, dass vieles davon bei späteren Graböffnungen beigelegt wurde. Wenn die Arbeiten beendet sind, sollen die Gebeine wieder in einen neuen Sarg beigelegt werden.

Archäologische Grabungen anlässlich des Bauernkriegs vor 500 Jahren

In Erinnerung an den Bauernkrieg, der sich 2025 zum 500. Mal jährte, wurde erneut an den ehemaligen Klöstern Kaltenborn bei Allstedt (Mansfeld-Südharz) und Himmelpforte bei Wernigerode (Landkreis Harz) sowie an der Mallerbacher Kapelle bei Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) gegraben.

Zahlreiche Funde gab es an den Resten der Mallerbacher Wallfahrtskapelle. (Archivbild) Heiko Rebsch/dpa

„Gemeinsam ist diesen Orten die Zerstörung im Zusammenhang mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen des Deutschen Bauernkriegs von 1525. Trümmerschichten, Brandreste, heruntergebrochene Kellergewölbe und unter Feuereinwirkung zerschmolzene Dachziegel belegen die Intensität der Zerstörung“, sagt Meller.

Lesen Sie auch: Nach Fund der Mallerbacher Kapelle: Kann Allstedt den historischen Ort touristisch nutzen?

Jahrtausendealte Sumpfschildkröte bei Wolmirstedt entdeckt

Wieso liegt der Panzer einer Sumpfschildkröte in einer Ofengrube - vor diesem Rätsel stehen die Archäologen nach dem Fund einer solchen in Wolmirstedt (Landkreis Börde).

Bei Grabungen in Wolmirstedt wurden auch der Panzer einer Sumpfschildkröte gefunden. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Vor dem Stadionneubau kamen hier die Reste einer rund 3.000 Jahre alten bronzezeitlichen Siedlung zutage. Vermutet wird deshalb, dass die Schildkröte vielleicht als Essen gedient haben könnte.

5.000 Jahre alte Opfergruben im Burgenlandkreis

Bei Gerstewitz nahe Weißenfels entdeckten Archäologen vor Beginn des Baus der Stromtrasse Südostlink mehrere rund 5.000 Jahre alte Opfergruben. „Das Areal war für die Menschen der Salzmünder Kultur ein sicherlich bedeutsamer ritueller Ort, an dem sie ihre Ahnen um Hilfe anriefen“, sagte die Archäologin und Abteilungsleiterin für Bodendenkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Susanne Friederich.

Lesen Sie auch: Unmut wegen archäologischen Ausgrabungen bei Gerstewitz: Plötzlich „kamen die Bagger angerückt“

Ebenso wurden bei Krauschwitz im Burgenlandkreis im Zusammenhang mit dem Bau der Stromtrasse die Überreste von jahrtausendealten Grabhügeln und Totenhütten entdeckt. Die rund 5.000 Jahre alten Anlagen stammen aus verschiedenen Kulturen. Gefunden wurden unter anderem Skelettteile, Keramiken und verschiedene Grabbeigaben.

Auch interessant: Archäologische Entdeckung an der A9: Was Archäologen bei Teuchern gefunden haben

Mittelalterliche Bauten auf Schloss Neuenburg bei Freyburg

Auf Schloss Neuenburg bei Freyburg (Burgenlandkreis) hatten Archäologen Reste mittelalterlicher Bauten freigelegt.

Lesen Sie auch: Hat hier ein betuchter Burggraf gelebt? Welche besonderen Entdeckungen Archäologen machen

Ein Spielzeugpferdchen gehört zu den Funden auf Schloss Neuenburg. (Archivbild) Hendrik Schmidt/dpa

„Die Funde weisen auf eine hochwertige und repräsentative Wohnbebauung hin, deren Nutzung sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte“, sagte Projektleiter Donat Wehner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.