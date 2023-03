Medien Haseloff sieht Macht der öffentlich-rechtlichen Intendanten kritisch

Ministerpräsiden Reiner Haseloff fordert, dass die Intendanten an der Spitze der ARD-Sender weniger Macht haben sollten. In einer Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See am Samstag äußerte sich der CDU-Politiker auch zum Rundfunkbeitrag.