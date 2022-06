Silvio Stoye wohnt in der Fabrikstraße in Ostendorf und beschwert sich über die Baustelle, auf der er wohnen muss.

Halle (Saale)/MZ - Silvio Stoye ist wütend auf die Hausverwaltung. Der 49-Jährige steht vor seiner Wohnung in der Osendorfer Fabrikstraße, es ist eines der letzten Wohnhäuser in Halles Südosten, die ersten Felder sind nicht weit. 2015 ist Stoye hier eingezogen. Von Anfang an sei es nicht ganz einfach gewesen. „Ich hatte den gültigen Mietvertrag, ich hatte den Schlüssel, aber da waren die Vormieter noch drin“, erzählt Stoye. Er habe ihnen dann bei einem schnellen Umzug geholfen, wie er es erzählt.