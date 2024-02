Arme Bauern, reiche Bauern: So viel verdienen landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Heidrun Spengler-Knappe setzt sich ihre Lesebrille auf und schaut sich die Zahlenreihen ganz genau an. Für die Frau aus der Börde gehört dies zum Tagesgeschäft. Die Agraringenieurin berät landwirtschaftliche Unternehmen. Ein durchschnittlicher Jahresgewinn von 107.170 Euro für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 ist im Landwirtschaftsbericht des Landes Sachsen-Anhalt für Einzelunternehmen verzeichnet. „Die entscheidendere Zahl steht aber hier unten“, sagt sie und fährt mit ihrem Zeigefinger auf die Spalte „Cash Flow III“. Vereinfacht übersetzt: Er zeigt an, was einem Bauern nach Deckung der Tilgung an liquiden Mitteln für Ersatz- oder Neuinvestitionen zur Verfügung bleibt. Die Durchschnittswerte liegen in dem genannten Zeitraum bei Einzelunternehmen bei 89 Euro pro Hektar. Das ergibt im genannten Berichtszeitraum bei einem klassischen Hof mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 119 Hektar einen Betrag von 10.591 Euro.