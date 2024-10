Ärztemangel: In Sachsen-Anhalt versorgt der Telenotarzt Patienten per Video-Schalte

Magdeburg. - Sachsen-Anhalt reagiert auf die angespannte Situation bei medizinischem Personal und geht bei der Notarztversorgung neue Wege. In Halle, dem Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz wird seit dem 1. Oktober für zwei Jahre der Telenotarzt getestet. Das Prinzip: Notfallsanitäter leisten am Einsatzort notärztliche Leistungen, wenn die persönliche Anwesenheit eines Arztes nicht zwingend erforderlich oder aufgrund eines parallelen Einsatzes nicht möglich ist. Per Videoschalte ist der Mediziner aber stets präsent, ihm werden die wichtigsten Patientendaten übermittelt. Karsten zur Nieden, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Halle, stellt aber klar: „Wenn der Notarzt mit eigener Hand Maßnahmen durchführen muss, besonders bei akut lebensbedrohenden Einsätzen, ist seine Präsenz unabdingbar“. Die Koordinierung erfolgt aus der Leitstelle in Halle-Neustadt.