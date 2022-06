Atommüll-Lager in Morsleben: Was hier für 30 Millionen Euro gebaut wird

Noch ist nicht ganz klar, wie ob und wann Atommülllager in der Börde in Morsleben stillgelegt werden soll. Doch jetzt wird nach Volksstimme-Informationen für rund 30 Millionen Euro neu gebaut. Was es damit auf sich hat.

Morsleben - Die Frage nach einem geeigneten Endlager von Atommüll ist in ganz Deutschland stets präsent. Auch weil der strahlende Müll generell ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in der Nähe darstellen kann. Was passiert also mit den Altlasten in Morsleben und was wird im Moment gebaut? Die Volksstimme hat nachgefragt.