Der Angriff auf eine Seniorin in einer Straßenbahn in Halle im Mai sorgte für Bestürzung. Wie brutal der Täter völlig aus dem Nichts die 84 Jahre alte Frau attackierte, zeigt das Überwachungsvideo aus der Tram.

Überwachungsvideo zeigt: So brutal griff Täter Rentnerin in Straßenbahn an

Attacke in Halle

Das Überwachungsvideo aus der Straßenbahn in Halle zeigt, wie der Täter auf die 84 Jahre alte Rentnerin eintritt.

Halle (Saale). - Der Angriff auf eine Rentnerin in einer Straßenbahn in Halle hat im Mai für große Bestürzung in der Stadt gesorgt - nun zeigt ein Überwachungsvideo aus der Tram, wie brutal die Attacke tatsächlich war: Mit voller Wucht trat der Täter der Seniorin gegen den Kopf.

Angriff in Straßenbahn in Halle kam aus dem Nichts

Die Tat ereignete sich am 30. Mai gegen 13.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 zwischen den Haltestellen Wörmlitz und dem S-Bahnhof Südstadt. Auf dem Video, das der MZ vorliegt, ist zu sehen, wie der Mann die 84-Jährige zunächst anspricht. Die Frau reagiert auch, zeigt aber auf ihre Ohren - offenbar hat sie ihn nicht verstanden. Als der Schirm der Rentnerin dann den Mann berührt, rastet er aus und boxt ihr gegen den Kopf.

Attacke in der Straßenbahn: Nachdem der Schirm der Seniorin den Mann berührt hat, schlug der Täter die Frau. Foto: MZ/Screenshot/Überwachungskamera/Polizei

Danach zieht sich der Täter zunächst zurück, kommt aber wenige Augenblicke später zurück und tritt der 84-Jährigen mit voller Wucht gegen den Kopf. Die Frau sackt zusammen. Laut der Polizei erlitt sie schwere Kopfverletzungen, sie wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh nach der Attacke aus der Straßenbahn.

Mit voller Wucht trat der Täter in der Straßenbahn die Seniorin. Foto: MZ/Screenshot/Überwachungsvideo/Polizei

Die Polizei konnte inzwischen einen 36-jährigen Verdächtigen festnehmen - eine Öffentlichkeitsfahndung führte zum Ermittlungserfolg. Nach MZ-Informationen handelt es sich um einen Deutschen, der bereits mehrfach vorbestraft ist und in Halle lebt. Er soll unter anderem wegen sogenannter Beschaffungskriminalität schon einige Zeit lang im Gefängnis gesessen haben.

Weitere Attacke in Straßenbahn - Täter wird noch gesucht

In einem anderen Fall läuft die Öffentlichkeitsfahndung noch. Am 29. Oktober 2023 soll ein anderer Mann gegen 14.30 Uhr einer Straßenbahn der Linie 7 an der Endhaltestelle Kröllwitz eine Frau verletzt haben.

Er soll sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, ehe er vom Tatort floh. Auch er wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.