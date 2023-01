Am 5. Januar wehen die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden in Sachsen-Anhalt auf Halbmast. Das steckt hinter der Trauerbeflaggung.

Magdeburg (vs) - Trauerbeflaggung ist für Donnerstag, den 5. Januar, in Sachsen-Anhalt angesagt. Dann sollen die Fahnen vor öffentlichen Gebäuden auf Halbmast wehen.

Der Grund: Aus Anlass des Todes des emeritierten Papsts Benedikt XIV., Joseph Ratzinger, ordnet das Innenministerium die Trauerbeflaggung an. An dem Tag soll der Mann der Kirche, der als erster deutscher Papst seit Hunderten von Jahren bekannt wurde, beigesetzt werden.

Joseph Ratzinger wurde 1927 in Marktl am Inn (Bayern) geboren. Er war ab 1977 Erzbischof in München und Freising und wurde im Jahr 2005 zum Papst gewählt. Das ehemalige Staatsoberhaupt des Staates Vatikanstadt verstarb am 31. Dezember 2022.