Bei einem Verkehrsunfall in Stendal ist ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt worden. Foto: Polizei

Bei einem Auffahrunfall in Stendal kollidierten am Mittwoch ein Mitsubishi und ein Mercedes.

Stendal (rk) l Bei einem Verkehrsunfall in Stendal ist am Mittwochmorgen ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt worden. Der Mann war in Richtung Vinzelberg unterwegs, als er einen Mercedes auf der Fahrbahn übersah und mit diesem kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Der 61-jährige Fahrer des Mercedes stellte sein Fahrzeug kurz vorher beleuchtet ab, um ein Hoftor zu öffnen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.