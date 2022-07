Weissenfels/MZ - Mit seinem Kumpel wollte sich Philipp Bursian am Dienstag einen schönen Urlaubstag in Leipzig machen. „Und dabei noch das Neun-Euro-Ticket nutzen“, erzählt der 34 Jahre alte Mann aus Weimar am Tag darauf der MZ am Telefon. Doch besonders die Rückfahrt von Leipzig nach Thüringen mit dem Zug geht Bursian aus einem bestimmten Grund nicht mehr aus dem Kopf - besser gesagt: eine Frau, die mit in dem Regionalzug saß und am Bahnhof in Weißenfels ausstieg.