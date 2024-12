Am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, kommen Immobilien aus Sachsen-Anhalt unter den Hammer. Von einem historischen Gasthof in Kalbe über eine Wassermühle in Zerbst bis hin zu einem Waldgrundstück mit Bunker in Wittenberg bietet die Auktion spannende Objekte für Interessenten.

WinterAuktion in Berlin

Wittenberg/Kalbe (Milde). - Einige sehr interessante Immobilien aus Sachsen-Anhalt kommen unter den Hammer. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) veranstaltet am 12. und 13. Dezember jeweils um 12 Uhr eine Winterauktion in Berlin. Am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, sollen die Gebäude aus Sachsen-Anhalt verkauft werden.

Aus neun Bundesländern stehen insgesamt 63 Immobilien zum Verkauf. Die Auktion findet öffentlich statt. Jeder kann direkt im Saal, per Telefon, Internetgebot oder mit einem schriftlichen Festgebot mitbieten.

Unter anderem diese Häuser aus Sachsen-Anhalt werden angeboten:

Kutscherhaus in Kalbe (Milde) soll bei Auktion in Berlin verkauft werden

In Kalbe (Milde) steht das denkmalgeschützte Gasthaus „Kutscherhaus“ mitsamt Biergarten ab 70.000 Euro zum Verkauf. Es wurde um 1742 durch die Familie von Alvensleben errichtet und ist Bestandteil eines ehemaligen Rittergutes.

Bis 1945 diente das Gebäude als eine Unterkunft für Kutscher. Danach wurde es unter anderem als Wohnhaus und Bürogebäude genutzt. Nach dem Umbau 1992 wurde es zu einem Gasthaus umgestaltet.

Bei einem Verkauf wird auch das gesamte Inventar des „Kutscherhauses“ übergeben. Die Fortführung eines Gasthauses ist somit möglich.

Wassermühle in Zerbst bei Auktion unter dem Hammer

Ein weiteres denkmalgeschütztes Gebäudeensemble wird in Zerbst/Anhalt angeboten. Die ehemalige Ankuhnsche Wassermühle liegt direkt am Wasser. Sie gilt als ältester Mühlenstandort in Zerbst.

Die Mühlengebäude liegen an einem Nuthearm und prägen das gesamte Umfeld gegenüber der Stadtmauer und dem Ankuhnschen Tor.

Das zu verkaufende Grundstück umfasst sowohl das ehemalige Mühlengebäude als auch das Lager. Interessenten können ab 10.000 Euro mitbieten.

Waldgrundstück mit Bunker in Wittenberg bei Auktion dabei

In der Lutherstadt Wittenberg wird bei der Auktion ein Waldgrundstück angeboten. Dieser beinhaltet auch einen unterirdischen Bunker.

Er wurde etwa 1930 erbaut und später durch die NVA renoviert und genutzt. Der Bunker in Wittenberg ist in mehrere Räumen unterteilt und besitzt zwei Zugänge. Das Startgebot liegt bei 9.000 Euro.

Mehrfamilienhäuser in Dessau-Roßlau stehen zum Verkauf

Zwei Mehrfamilienhäuser in Dessau-Roßlau stehen ab 450.000 Euro zum Verkauf. Beide Objekte werden als Wohnheim genutzt und an Studenten vermietet.

Eines der Gebäude wurde 2018 bis 2020 energetisch saniert. Das Dachgeschoss bietet Platz für weiteren Wohnraum, da es ausgebaut werden kann.