Aus Quarantäne verschwunden - Polizei in Dessau sucht nach zwei 14-jährigen Mädchen

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau werden seit Freitag, 16 Uhr, zwei 14-jährige Mädchen vermisst. Das hat die Polizei in Dessau am Sonnabendmittag bekannt gegeben - verbunden mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Von einem der Mädchen wurde ein Foto freigegeben.

Bei den Mädchen handelt es sich um Leonie Fiona Kurtze und Jeleina Mehmeti. Beide stammen aus dem Dessauer Ortsteil Süd.

Leonie Fiona Kurtze ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, blass, schlank und hat lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie wahrscheinlich eine blaue Hose und weiße Schuhe der Marke Nike.

Leonie Fiona Kurtze wird in Dessau vermisst. Foto: Polizei

Jeleina Mehmeti ist 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze, lockig schwarze Haare. Sie ist nach Angaben der Polizei „südländischen Phänotyps“. Sie soll eine schwarze Hose tragen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei könnten sich die vermissten Mädchen neben dem Stadtgebiet von Dessau-Roßlau auch im Stadtgebiet von Halle aufhalten.

„Beide Vermissten sind aus behördlich angeordneter Quarantäne abgängig“, erklärte ein Polizeisprecher. Alle eingeleiteten polizeiliche Maßnahmen, darunter auch der Einsatz von Spürhunden, hätten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten können an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefon (0340) 25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.