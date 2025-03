Magdeburg - Die Zahl der erfassten Straftaten in Sachsen-Anhalt sank im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 184.183 Fälle. Innenministerin Tamara Zieschang zeigte sich zwar erfreut über den leichten Rückgang, äußerte aber auch Sorge über das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nach den schweren Gewalttaten in Wolmirstedt und Magdeburg. „Dem begegnet die Landespolizei durch sichtbare Präsenz und den tagtäglichen engagierten Einsatz für die Sicherheit in unserem Land“, sagt die Ministerin. So sieht die Entwicklung im Einzelnen aus:

