Ausstellung in Magdeburg - Kunst kennt keine Grenzen

Die Magdeburger Ausstellung „Kunst/Mitte“ inzwischen eine Instanz in Mitteldeutschland. Aussteller aus ganz Deutschland bieten Skulpturen und Gemälde zum Betrachten und Kaufen an.

Magdeburg - Jazzklänge erfüllen die überdachte Vorhalle. Adrett gekleidete Menschen prosten sich mit Sekt zu, einige wenige queren mit einem Gemälde unter dem Arm geklemmt die Messehalle. Auf dem Messegelände in Magdeburg wird an diesem Wochenende ausgestellt, betrachtet, gefachsimpelt. Die internationale Kunstmesse „Kunst/Mitte“ lädt zum siebten Mal ein. In diesem Jahr auf der großen Bühne.