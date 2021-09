Auto kollidiert mit Straßenbaum: Fahrerin stirbt

Coswig/Dessau-Roßlau - Eine 86 Jahre alte Autofahrerin ist an der Bundesstraße B107 nahe dem zu Coswig gehörenden Ortsteil Göritz (Kreis Wittenberg) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr Wagen war mit einem Straßenbaum kollidiert, die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Samstag mitteilte. Die Fahrerin war am Freitagnachmittag in Richtung Jeserigerhütten in Brandenburg unterwegs und kam aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Auto von der Straße ab.