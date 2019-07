Auf der Autobahn 14 zwischen Calbe und Staßfurt hat sich ein Auto überschlagen. Darin saß eine junge Familie.

Staßfurt (vs) l Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonnabendmorgen um 4.50 Uhr auf der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Calbe und Staßfurt. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Demnach kam ein Pkw in Höhe Neugattersleben nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Böschungsgraben, überschlug sich einmal und kam im Anschluss auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Polizei geht von Unachtsamkeit als Unfallursache aus.

Im Auto befand sich eine Familie aus Dänemark. Der 34-jährige Fahrzeugführer, seine 36-jährige Ehefrau sowie der siebenjährige Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Polizei.

Das Auto der Familie wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Autobahn musste in Richtung Dresden kurzzeitig gesperrt werden.