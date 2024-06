Berga/DUR. - Zu einer Sperrung der A38 kommt es seit Montagmorgen, 10. Juni, bis zum Donnerstag, 13. Juni, um 16 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Demnach ist die Autobahn-Anschlussstelle der A38 in Fahrtrichtung Göttingen dicht. Grund dafür sei eine Fahrbahnerneuerung, heißt es.

Zur Auffahrt stehe nun die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Leipzig zur Verfügung. Anschließend sei empfohlen, an der Anschlussstelle Rossla zu wenden und zurück in Fahrtrichtung Göttingen zu fahren. Für die Abfahrt nach Berga wird an der vorherigen Anschlussstelle Rossla der Verkehr von der Autobahn abgeleitet und über die Umleitung U24 zur Anschlussstelle Berga geführt.