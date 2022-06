verkehr Autobahnen: Kommt das Tempolimit in Sachsen-Anhalt?

Schnell, schneller ... tot? Was sagen Sachsen-Anhalts Parteien zum Tempolimit, was die Wissenschaft und was die Menschen an der Zapfsäule? Vieles spricht gegen Tempo 130 auf Autobahnen – und noch mehr dafür. Überblick, Meinungen und Fakten.