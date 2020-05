Während die klassischen Lichtspielhäuser geschlossen haben, gehen ab heute die ersten Autokinos in Sachsen-Anhalt an den Start.

Massimo Rogacki hat Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Università di Roma studiert. Er ist Redakteur bei der Volksstimme. massimo.rogacki@volksstimme.de ›

Magdeburg l Es galt fast schon als ausgestorben, nun erlebt es ein Revival – das Autokino. In Sachsen, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen sind die ersten bereits an den Start gegangen. Fortan heißt es auch „Film ab“ in den ersten Freilicht-Spielstätten in Sachsen-Anhalt. Den Anfang machen heute die Autokinos in Wernigerode und Parey. Morgen ziehen Kinos in Magdeburg, Stendal, Halberstadt, Gardelegen und Aschersleben nach. Filme vom Auto aus schauen - am Pfingstwochenende geht das auch in Staßfurt. Möglich machen es die Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Die Veranstalter müssen Abstands- und Hygienevorgaben erfüllen. Erlaubt sind bis zu fünf Personen in einem Fahrzeug.

In Parey (Jerichower Land) sind die Veranstalter in den letzten Zügen der Vorbereitung. Sieben mal acht Meter misst die LED-Wand, auf der ab heute Familienfilme, Actionstreifen und Blockbuster gezeigt werden. 70 Autos finden auf einer Fläche unweit der historischen Bockwindmühle im Erlebnisdorf Parey Platz. Der Ton kommt über die Autoradios. 22 Euro kostet der Kino-Abend für zwei Personen. Ein Tüte Popcorn gibt es dazu. Nachos, Bier, Bratwurst und Cocktails wird ein mobiler Caterer direkt an den Autos verkaufen.

Veranstalter Carsten Heidel fiebert dem Start entgegen, bleibt aber gelassen. „Wir sind gut vorbereitet. Wo genau die Reise hingeht, wissen wir natürlich auch noch nicht. Mit den Autokinos betreten ja alle Neuland“, sagt er. Heidel führt einen Eventservice. Aufträge bei Messen, Sportveranstaltungen sind in den vergangenen Wochen weggebrochen. Das Autokino-Revival ist eine Chance. Auch, um für eine mögliche Zeit nach Corona ein Signal zu senden: Wir sind noch da und „wir können Veranstaltungen“. Am Ende, so die Hoffnung, soll zumindest die schwarze Null stehen. Am Standort ist außerdem bereits eine Musikveranstaltung mit Künstlern aus der Region geplant.

Kartenverkauf läuft gut an

Der Kartenverkauf fürs Kino ist schon mal gut angelaufen, sagt Lars Hoffmann. Er ist Betreiber des Union-Kinos in Genthin. Für das Freilicht-Event in Parey hat er sich um die Beschaffung der Filme gekümmert. Autokino – das war für ihn bis vor kurzem noch: Nostalgie. „Wer hätte gedacht, dass das Autokino mal wiederauferstehen würde?“, sagt er. Für den Kinobetreiber sind es keine leichten Zeiten. In Genthin ist die Leinwand schwarz, die Popcorn-Maschine steht still. Sein traditionsreiches Haus hat seit Wochen geschlossen. Selbst wenn der Betrieb wieder anläuft, wird er den Saal so schnell nicht wieder voll besetzen können. Von der Politik hierzulande wünscht er sich ein verbindliches Signal, wann und wie es weitergehen kann.

Deutschlandweit blieben die klassischen Kinos seit dem 16. April geschlossen. In Hessen dürfen Kinos seit wenigen Tagen unter Auflagen öffnen, morgen startet der Betrieb in Sachsen. In Berlin oder Bayern bleiben Kinos genau wie in Sachsen-Anhalt vorerst noch zu. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) warnte kürzlich bereits vor einer Insolvenzwelle. 58 Prozent der Kinobetreiber gaben in einer Umfrage an, trotz staatlicher Hilfen nur noch zwei bis drei Monate durchhalten zu können. Der Verband fordert finanzielle Unterstützung sowie eine schnelle Wiedereröffnung.

Auch Andreas Adelsberger ist Kinobetreiber. Er leitet die Volkslichtspiele Wernigerode. In diesen Corona-Tagen geht er gemeinsam mit zwei Veranstaltungsprofis das Abenteuer Autokino an. Auf dem Parkplatz hinter dem Marstall in Wernigerode wartet die 590 Zoll große LED-Leinwand auf die Besucher. Auch er will mit seinem Kino-Angebot nicht in Vergessenheit geraten. Blockbuster, Kinder- und Musikfilme sollen über die Leinwand flimmern. Am Dienstag freute sich Adelsberger noch über die Bauabnahme der Bühne. Überhaupt seien nach anfänglicher Unsicherheit die erforderlichen Genehmigungen unbürokratisch erteilt worden. „Alles in allem war die Orgnisation aber schon sehr anstrengend“, sagt er. Er ist überzeugt, dass das Autokino angenommen wird. Der Vorverkauf über das Internet sei gestern in jedem Fall gut angelaufen.

Start in Magdeburg

Mit einer 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand wollen die Veranstalter in der Landeshauptstadt die Besucher in Filmwelten entführen. Der Messeplatz ist das angestammte Terrain der Schausteller bei der Magdeburger Frühjahrsmesse. Ab morgen werden an den Wochenenden hier 350 Autos Platz finden. Veranstalter Stephan Trappe beobachtete gestern das Aufstellen der LED-Leinwand. Nun ist angerichtet. Apropos: Für die Versorgung der Zuschauer hat sich das Veranstalter-Team einen besonderen Kniff einfallen lassen. „Wer Lust auf Chips, Bier oder Popcorn hat, schaltet bei uns den Warnblinker ein“, so Trappe. Die Bedienung kommt dann ans Auto.

Auch in Stendal naht der Start des Autokinos. Schauplatz ist ab morgen der Flugplatz in Borstel. Unter anderem Blockbuster und Kinderfilme stehen auf dem Spielplan. Zusätzlich zur Kinoleinwand wird noch eine große Bühne errichtet, auf der Konzerte stattfinden sollen. Um Filmauswahl und Popcorn-Versorgung kümmert sich das Stendaler Uppstall-Kino. Essen- und Getränkeversorgung läuft über einen Drive-In.

In Parey freut sich Carsten Heidel unterdessen auf das erste Auto, das am Abend auf das Autokino-Gelände rollt. „Ich freue mich für die Leute, dass es endlich wieder etwas Abwechslung gibt“, sagt er. Ob die Filme und Veranstaltungen angenommen werden, wird sich jetzt zeigen. Gut möglich, dass die Renaissance der Autokinos in Corona-Zeiten keine Alltagsfliege bleibt.

Tickets für das Autokino in Magdeburg gibt es hier.

Tickets für Wernigerode gibt es hier.

Tickets für Halberstadt gibt es hier.

Tickets für Stendal gibt es hier.

Tickets für Gardelegen können unter touristinfo@gardelegen.de bestellt werden

Tickets für Aschersleben gibt es hier.

Tickets für Parey gibt es hier.

Tickets für Staßfurt - Information folgt