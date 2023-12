Magdeburg/Ahrensburg - 2023 geborene Mädchen haben in Sachsen-Anhalt besonders häufig die Vornamen Ella, Mia und Mathilda erhalten.

Sie finden sich ganz vorn in der am Freitag vorgestellten Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Bei den männlichen Babys fiel die Wahl der Eltern in diesem Jahr besonders häufig auf die Vornamen Matteo, Finn und Henry.

Matteo war auch im Vorjahr schon Spitzenreiter bei den gewählten Vornamen, damals gefolgt von Emil und Noah. Bei den Mädchen waren Emilia, Mila und Mathilda 2022 die Top 3 gewesen.

Der Namensforscher Knud Bielefeld erfasste eigenen Angaben zufolge für das Jahr 2023 mehr als 280.000 Geburtsmeldungen aus Kliniken und Standesämtern aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Quellen aus 412 Städten, in 456 Städten gebe es eine Geburtsklinik.

Babynamen 2023: Die Top-10 für Sachsen-Anhalt

Hinter den Top-Drei-Namen folgen auf der Vornamenshitliste für Sachsen-Anhalt 2023 bei den Mädchen: Emilia, Lia, Emma, Charlotte, Leni, Hannah und Clara. Bei den Jungen sind es Liam, Theo, Emil, Noah, Paul, Fritz und Oskar.

In der bundesweiten Vornamen-Statistik finden sich als häufigste Vornamen für 2023 geborene Mädchen Emilia, Emma, Sophia, Hannah, Mia, Ella, Mila, Lina, Lia und Leni. Bei den Jungs sind es Noah, Matteo, Elias, Leon, Paul, Theo, Luca, Finn, Liam und Emil.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik - allerdings nach eigenen Angaben mit rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.