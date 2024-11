Seit zwei Jahren dokumentiert der Comedian Wigald Boning seine täglichen Badeabenteuer in Deutschland. Für seinen 857. Badetag führte ihn die Reise nun nach Halle. Dort wagte er sich ins kalte Nass.

Kotgraben? Kotgraben! Wigald Boning kommt nach Halle und schwimmt in der Saale

Badetag in Halle

Endlich hat es Wigald Boning nach Halle geschafft. In seinen bekannten Badevideos auf TikTok und Instagram geht er unter anderem auch in der Saale baden. Archivfoto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Halle (Saale). - Seit mittlerweile zwei Jahren dokumentiert Wigald Boning aus Wildeshausen seine Badetage. Dabei reist der bekannte Comedian quer durch Deutschland und badet in den Gewässern - egal ob Fluss, See, Teich oder Tümpel. Auch das Wetter spielt dabei keine Rolle.

In einem seiner neusten Videos auf TikTok und Instagram hat es ihn nach Halle verschlagen. Es war sein 857. Badetag.

Zuerst zieht es ihn in den Kotgraben. Dort traf er auch auf einen kleinen Fan: ein Nutria. Dort hielt es ihn in seinen Badeschuhen aber nicht lange, und er wechselte in die Saale. Eine halbe Stunde hat er es im kalten Wasser ausgehalten. Und ganz nebenbei hatte er alle Halle-Wortspiele rausgeholt, die es gibt.