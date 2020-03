In Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2019 weniger Menschen ertrunken als noch ein Jahr zuvor.

Berlin/Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr weniger Menschen beim Baden ertrunken. Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl der Badetoten von 19 auf 13, wie eine Auswertung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergab, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Sechs Menschen starben demnach in Seen und Teichen, vier in Flüssen, einer in einem Schwimmbad. 12 der insgesamt 13 Toten waren Männer.

Bundesweit ertranken im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 417 Menschen, die meisten davon in Bayern (95), Nordrhein-Westfalen (65) und Niedersachsen (51). Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl deutlich. Damals ertranken laut DLRG noch 504 Menschen in Deutschland.