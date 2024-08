Bauarbeiten der Bahn Massive Einschnitte im Fernverkehr: Köthen abgeschnitten, auch Halle und Leipzig betroffen

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Sachsen-Anhalt entfallen in Köthen sämtliche Fernverkehrshalte. Auch am Flughafen Leipzig/Halle und am Hauptbahnhof Halle gibt es Ausfälle.