Zwischen Berlin und Halle stehen Fahrgästen bald mehrere Monate mit eingeschränktem Zugverkehr bevor. Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten verlängern sich die Reisezeiten spürbar. Die Kommunikation der Deutschen Bahn stößt dabei auf deutliche Kritik.

"Inakzeptabel"! Bahnfahrer zwischen Berlin und Halle müssen jetzt stark sein

Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Halle wird ab dem 24. September für drei Monate erheblich eingeschränkt.

Berlin/Halle (Saale). – Ab dem 24. September müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke zwischen Berlin und Halle (Saale) auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten auf der sogenannten Anhalter Bahn.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der Fernverkehr bis zum 13. Dezember umgeleitet – die Fahrtzeiten verlängern sich dabei um bis zu eine Stunde. Die Haltestellen Lutherstadt Wittenberg und Berlin-Südkreuz entfallen während dieser Zeit.

Bahnstrecke Berlin – Halle: Teilweise Ersatzverkehr mit Bussen

Im Regionalverkehr wird teilweise ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der S-Bahn-Verkehr bleibt von den Maßnahmen unberührt. Die Änderungen wurden bereits in die digitalen Fahrpläne und Auskunftssysteme integriert.

Die Bahn erneuert nach eigenen Angaben rund 60 Kilometer Gleise sowie zehn Weichen zwischen Berlin-Südkreuz und Jüterbog. Bereits im Februar hatte das Unternehmen über diese und weitere Bauprojekte informiert.

Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert Kommunikation der DB

Der Fahrgastverband Pro Bahn Berlin/Brandenburg kritisiert jedoch die Kommunikation der Bahn. Die Auswirkungen auf Reisende seien angesichts des Umfangs der Bauarbeiten nicht ausreichend vermittelt worden. Auch Verbindungen nach München und Frankfurt sind betroffen.

Pro Bahn bezeichnet mehrmonatige Sperrungen ohne frühzeitige Information als "inakzeptabel" und fordert einen verlässlichen Baukalender sowie eine transparente Übersicht für Fahrgäste.